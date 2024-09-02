حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 05:29 مساءً - أدى طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، الشعبة العلمية - العلوم أدوا امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد 12729 طالبا/طالبة، كما أدى طلاب الشعبة العلمية -الرياضيات، الامتحان في مادة الرياضيات البحتة - التفاضل والتكامل، بإجمالي عدد 4087 طالبا/ طالبة، بينما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 3088 طالبا/طالبة.

التعليم: ضبط 4 حالات غش في امتحانات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني اليوم

كما أدي طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم - الأحياء.

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 4 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة في أثناء مادة امتحان علم النفس والاجتماع خلال محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، كما تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة غرب طنطا بمحافظة الغربية في أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول خلال امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وظبط طالبة بلجنة بإدارة القوسية بمحافظة أسيوط في أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول خلال امتحان علم النفس والاجتماع، وضبط طالبة بلجنة بإدارة أرمنت بمحافظة الأقصر في أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول خلال امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين.