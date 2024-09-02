نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 2 أغسطس 2024: درجات حرارة ورطوبة وأمطار محتملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء المقبل، بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية.

أما الطقس اليوم، فيتوقع أن يكون حارًا ورطبًا على معظم المناطق، مع بعض التغيرات الطفيفة في درجات الحرارة والرطوبة، والفرص لظهور الأمطار في بعض المناطق.

تفاصيل حالة الطقس لليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري : حار رطب خلال النهار، مع درجات حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية، وتنخفض إلى 26 درجة مئوية في الليل.

: حار رطب خلال النهار، مع درجات حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية، وتنخفض إلى 26 درجة مئوية في الليل. السواحل الشمالية : يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا خلال النهار، معتدل الحرارة رطبًا في الليل، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية في النهار وتنخفض إلى 24 درجة مئوية في الليل.

: يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا خلال النهار، معتدل الحرارة رطبًا في الليل، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية في النهار وتنخفض إلى 24 درجة مئوية في الليل. جنوب سيناء وجنوب البلاد: شديدة الحرارة خلال النهار، مع درجات حرارة تصل إلى 39 درجة مئوية في شرم الشيخ و43 درجة مئوية في الأقصر وأسوان.

نسبة الرطوبة

القاهرة الكبرى والوجه البحري : تتراوح بين 80% و85% كحد أقصى، و35% و40% كحد أدنى.

: تتراوح بين 80% و85% كحد أقصى، و35% و40% كحد أدنى. السواحل الشمالية : تتراوح بين 90% و95% كحد أقصى، و50% و55% كحد أدنى.

: تتراوح بين 90% و95% كحد أقصى، و50% و55% كحد أدنى. شمال الصعيد : تتراوح بين 55% و60% كحد أقصى، و20% و30% كحد أدنى.

: تتراوح بين 55% و60% كحد أقصى، و20% و30% كحد أدنى. جنوب الصعيد: تتراوح بين 30% و40% كحد أقصى، و15% و20% كحد أدنى.

حالة البحرين

البحر المتوسط : يُتوقع أن تكون الحالة خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

: يُتوقع أن تكون الحالة خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية. البحر الأحمر: يُتوقع أن تكون الحالة ما بين خفيفة إلى معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم