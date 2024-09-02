جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة بمستشفى الطلبة والمدينة الجامعية للطلاب فى بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 09:35 صباحاً - د. محمد سامى عبد الصادق يطمئن على جاهزية مستشفى الطلبة لتوقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد ويوجه بضرورة توفير أفضل سبل الرعاية الطبية وتنظيم العمل بالعيادات وتهيئة أماكن مريحة للانتظار بالمستشفى.

رئيس الجامعة يوجه بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية ومرافقها ويشدد على عدم تسكين الطلاب إلا بعد الاطمئنان التام من سلامة المنشآت وجاهزيتها بتوفير كل وسائل الرعاية والإعاشة.

د. أحمد رجب: دعم كامل من إدارة الجامعة لتوفير أفضل الخدمات الطبية بمستشفى الطلبة ومتابعة دقيقة لعمليات الصيانة بالمدن الجامعية

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الطلبة ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، رافقه خلالها الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص رئيس الجامعة على الاطمئنان على جاهزية مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبى عليهم مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وتوفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية، وتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفير الخدمات وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والسلامة للطلاب.

وقد اطلع رئيس الجامعة، خلال جولته داخل مستشفى الطلبة، على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للطلاب، مؤكدًا ضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لانتظار الطلاب وتجنب التزاحم داخل المستشفى وخارجه.

كما تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، مبانى مدينة الطلبة ومرافقها بمنطقة بين السرايات، مشددًا على ضرورة مراعاة قواعد السلامة وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المغتربين والوافدين المقبولين في العام الجامعى الجديد، وذلك بعد الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمباني والمطاعم والمرافق، سواء في المدينة الجامعية للطلبة أو مدن الطالبات.

ومن جانبه أكد د. أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان إدارة الجامعة حريصة على تقديم الدعم الكامل لمستشفى الطلبة والمدن الجامعية لتوفير أفضل الخدمات الطبية للطلاب والانتهاء من عمليات الصيانة بالمدن الجامعية ومرافقها، لتكون جاهزة لاستقبال نحو ١٢ الف طالب وطالبة من المغتربين والوافدين.

وفي نهاية الجولة، أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة عن دعم إدارة الجامعة للجهود المبذولة من قبل العاملين في مستشفى الطلبة والمدن الجامعية، مشددا على ضرورة ببذل المزيد من الجهد لضمان تقديم أفضل خدمة للطلاب.