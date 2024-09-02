نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم 25% على الخدمات البريدية من هيئة البريد المصري - سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة البريد المصري عن تقديم خصم بنسبة 25% على جميع الخدمات البريدية الداخلية، وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. يبدأ العرض من 1 سبتمبر ويستمر حتى 15 سبتمبر 2024.

يشمل الخصم خدمات مثل «وصلها»، و«البريد السريع»، و«Easy box»، وهو متاح للعملاء من الأفراد فقط.

تفاصيل الخصم

نسبة الخصم: 25%

25% فترة العرض: من 1 سبتمبر إلى 15 سبتمبر 2024

من 1 سبتمبر إلى 15 سبتمبر 2024 الخدمات المشمولة: خدمة «وصلها» خدمة «البريد السريع» خدمة «Easy box»



كيفية الاستفادة من الخصم

المكاتب البريدية: يمكن الاستفادة من الخصم عبر جميع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يمكن الاستفادة من الخصم عبر جميع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. مركز خدمة العملاء: يمكن الحصول على الخدمات عبر مركز خدمة العملاء «call center».

يمكن الحصول على الخدمات عبر مركز خدمة العملاء «call center». تطبيق الهاتف المحمول: يمكن الاستفادة من الخصم أيضًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول «وصلها».

أهداف العرض

تخفيف العبء المالي: يأتي هذا العرض في إطار مساعدة الأسر المصرية وتخفيف العبء المالي عليها.

يأتي هذا العرض في إطار مساعدة الأسر المصرية وتخفيف العبء المالي عليها. دعم خطط الدولة: يسعى العرض إلى دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وتقديم خدمات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.

يسعى العرض إلى دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وتقديم خدمات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية. زيادة التجارة الإلكترونية: يهدف البريد المصري من خلال هذا العرض إلى تحسين جودة الخدمات وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر.

مستوى الجودة

يهدف البريد المصري إلى تقديم خدمات بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار تنافسية.

التواجد الجغرافي

تتوفر الخدمات من خلال أكثر من 4600 مكتب بريد، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية.