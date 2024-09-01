«الأزهر» يشارك بجناح خاص في معرض كتاب نادي مستشاري النيابة الإدارية

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض الكتاب بنادي مستشاري النيابة الإدارية، ويضم الجناح إصدارات متنوعة لقطاعات الأزهر الشريف، ويستمر المعرض حتى ٦ سبتمبر من العام الجاري.

وشارك في فعاليات الافتتاح الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والذي أكد أن مشاركة الأزهر الشريف في مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بدعم تواجد الأزهر وإصداراته العلمية في مختلف الفعاليات الجماهيرية بما يسهم في نشر المنهج الوسطي بين الناس.

وأضاف أن هذه المشاركة تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي، حيث يقدم الأزهر الشريف مجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية المهمة التي تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه الفكر المتطرف وما ينشره من مفاهيم خاطئة حول كثير من القضايا المعاصرة، بالإضافة إلى دور هذه الإصدارات في بيان فلسفة المواطنة والتعايش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة.

وأوضح "الهواري" أن الأزهر الشريف حريص على التعاون المثمر والفعال مع الهيئات والوزارات المختلفة في سبيل تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي، مما يسهم في تقدم الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، موضِّحًا أن المشاركة لا تقتصر على الإصدارات العلمية فقط، وإنما يضم الجناح فعاليات وأنشطة أخرى أهمها ركن الفتوى بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف والذين يستقبلون الزوار للإجابة على أسئلتهم خلال فترة المعرض، بالإضافة إلى ركن الخط العربي الذي يعقد ورش عمل لتعليم فنون الخط.