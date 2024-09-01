نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد| وزير السياحة والآثار يعلن عن بدء مرحلة تغييرات كبرى بقيادات الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تعميم وزاري أصدره وزير السياحة والآثار يعلن فيه عن بدء عدة إجراءات إصلاحية في الوزارة.

وقال شريف فتحي وزير السياحة والآثار في البيان الذي تعميمه على مختلف دواوين الوزارة إن العاملين في مختلف القطاعات بذلوا جهدًا كبيرًا لتحسين سير العمل، وقدم لهم جزيل الشكر على ذلك.

وقال إنه أصدر عدة قرارات للحد من تشابك وازدواجية الاختصاصات والمهام الوظيفية بما يمكن الإدارات المختصة بالهياكل التنظيمية وفرق العمل من آداء مهامهم