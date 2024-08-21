الفنانة شذى: سعيدة بالتطور وحجم الإنجازات بالعلمين ومبهورة بها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 11:30 مساءً - استضافت الإعلامية ريهام السهلى، المطربة شذى، فى برنامج "المهرجان" المذاع على قناة دة إم سى، من مدينة العلمين الجديد.

وقالت شذى:"أنا أول مرة أزور العلمين وسعيدة بالتطور وحجم الإنجازات والجمال اللى شفته فى المدينة ومبهورة بيها، وعجبنى المزج ما بين المعمار الحديث والبحر الجميل، لأن جمال البحر بتاعنا مش موجود فى أى حتة فى العالم، ومصر عبقرية فيها كل بلاد العالم وكل الأجواء الحلوة".

أضافت شذى:" انا كنت بلعب تنس فى البداية قبل الغناء، ومثلت فى فيلم "الجراج" وعمرى كان 7 سنوات، و "زواج على ورق سوليفان"، لافتة إلى أن والدها رجل عظيم اهتم بموهبتها منذ الطفولة ونشأت فى أسرة سوية.

ولفتت شذى إلى أنها بتحب أغنى لمحمد عبد الوهاب، لأنه عبقرى ومختلف ومهم شخص مش عادى.. وخلال الحلقة غنت "كل دا كان ليه"، وبحب قصيدة "مضناك" لعبد الوهاب.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.