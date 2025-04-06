نعرض لكم الان تفاصيل خبر استثمارات ألمانية جديدة في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 02:07 مساءً - سمر السيد _ يشهد العام الجاري استثمارات ألمانية جديدة بالسوق المحلية، تتمثل في افتتاح شركة بوش سيمنز مصنعها للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان، بجانب محطة حاويات جديدة في دمياط، تديرها شركتا هاباج لويد ويورو جيت، حسبما أفاد مصدر مسؤول لدى السفارة الألمانية بالقاهرة.

وتوقع المصدر في تصريحات خاصة لـ«جريدة دوت الخليج»، أن تكون محطة الحاويات بمثابة مركز رئيسي لإعادة الشحن ونقل البضائع في شرق البحر الأبيض المتوسط.

أضاف المصدر أن التعاون الثنائي الرسمي بين مصر وألمانيا لم يتأثر نتيجة التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التبادلات التجارية واجهت تحديات بسبب اضطرابات البحر الأحمر.

وقال إن المستثمرين ربما أرجأوا قرارات الاستثمار طويل الأجل نتيجة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، ومع ذلك لا تزال الوفود التجارية في كلا الاتجاهين قوية، وظلت الشركات الألمانية في العديد من المعارض التجارية التي تستضيفها مصر ثابتة.

وكشف عن عدم وجود رقم دقيق لإجمالي الاستثمارات الألمانية في مصر، إلا أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تضم حاليًا 2400 عضو، مما يجعلها ثاني أكبر غرفة ألمانية على مستوى العالم.

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وقال إن ألمانيا لطالما كانت شريكًا رئيسيًّا في قطاعات البنية التحتية وتطوير الطاقة والتصنيع في مصر منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه في عام 2017 قامت شركة سيمنس إنيرجي ببناء ثلاث محطات توليد كهرباء غازية متطورة في العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف، مما وفر أساسًا موثوقًا لإمدادات الكهرباء في البلاد في السنوات الأخيرة.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الألمانية المباشرة بالسوق المحلية إلى 226.3 مليون دولار في العام المالي الجاري 2023/ 2024 مقابل 99.6 مليون دولار في العام المالي السابق عليه 2022/ 2023.

وقال المصدر إن السائحين الألمان يعدون أكبر مجموعة من السائحين الدوليين القادمين إلى مصر للاستمتاع بعروضها السياحية الرائعة، وبلغت أعدادهم 1.7 مليون سائح في العام الماضي.