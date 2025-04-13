انطلاق اعمال النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية تحت شعار (ما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 02:31 مساءً - انطلقت في العاصمة السعودية الرياض اليوم الاحد اعمال النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية تحت شعار (ما بعد الاستعداد للمستقبل) بمشاركة وزير التربية الكويتي المهندس سيد جلال سيد الطبطبائي وأكثر من 300 من القادة وصناع السياسات والخبراء العالميين من القطاع الأكاديمي والخاص وغير الربحي.

وقال وزير التعليم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية بالسعودية يوسف البنيان في تصريح صحفي ان النسخة الثانية من المؤتمر الذي يشهد حضورا عالميا من 38 دولة تمثل امتدادا للنجاحات السابقة في النسخة الأولى.

واضاف ان هذا المؤتمر يؤكد دور المملكة الريادي وحرصها على المشاركة في الحوار العالمي حول مستقبل تنمية القدرات البشرية.

ومن المقرر ان يشارك وزير التربية الكويتي اليوم في اجتماع طاولة مستديرة وزارية بمشاركة 20 وزيرا من عدة دول من حول العالم واجتماع مجلس إدارة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

ويتضمن المؤتمر أكثر من 100 جلسة حوارية موزعة على 4 منصات رئيسة تهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة أبرز الممارسات التي تسهم في تعزيز جاهزية القدرات البشرية لمواكبة التغيرات السريعة في العالم واستعراض أبرز الاتجاهات المستقبلية.

وتركز الجلسات على نماذج مبتكرة لتمكين الأفراد والمجتمعات بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وغير الربحي بهدف تطوير حلول مستدامة وذات تأثير فعال نحو المستقبل.