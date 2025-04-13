من غير ثانوية عامة؟ آدم مازن يكشف طرق بديلة للالتحاق بجامعات بريطانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 02:31 مساءً - أثار البلوجر المصري آدم مازن حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو كشف فيه عن طرق غير تقليدية لدخول الجامعات البريطانية، حتى دون الحصول على شهادة الثانوية العامة.

في الفيديو، أوضح آدم أن هناك مسارات بديلة معترف بها رسميًا تتيح للطلاب فرصة الالتحاق بالجامعات البريطانية، حتى لو لم يكملوا تعليمهم بالطريقة التقليدية.

هذه الفكرة لاقت تفاعلًا واسعًا، خاصة من الطلاب المصريين الذين بدأوا في البحث عن تفاصيل وشروط هذه البدائل.

إذا كنت تفكر في الدراسة في بريطانيا ولكن ليس لديك شهادة ثانوية، إليك أبرز المسارات التي يمكنك من خلالها الالتحاق ببرامج البكالوريوس في الجامعات البريطانية:

1. برنامج السنة التأسيسية (Foundation Year)

يعد برنامج السنة التأسيسية من أشهر المسارات للطلاب الذين لم يكملوا دراستهم الثانوية أو يحتاجون إلى تمهيد أكاديمي قبل دخول الجامعة.

أهم التفاصيل:

السن: 18 سنة أو أكثر.

اللغة: يجب أن يكون لديك مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

الأوراق: غالبًا يتطلب تقديم بيان شخصي، وأحيانًا خطاب توصية.

المدة: سنة واحدة.

النتيجة: بعد اجتياز البرنامج بنجاح، يمكنك الالتحاق مباشرة بالتخصص الجامعي الذي اخترته.

هذا المسار يعد خيارًا ممتازًا لتحضير الطلاب للدخول إلى التعليم الجامعي بشكل أكاديمي وفعّال.

2. دبلومة Access to Higher Education

تعتبر دبلومة "Access to Higher Education" خيارًا ممتازًا للطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 19 سنة ولم يكملوا دراستهم الثانوية.

تقدم هذه الدبلومة في معاهد وكليات عدة داخل بريطانيا وتؤهل الطالب لدخول الجامعات.

مزايا الدبلومة:

لا حاجة لشهادة ثانوية عامة.

التخصصات: تتوفر في العديد من التخصصات مثل الطب، التمريض، الهندسة، وغيرها.

المدة: تتراوح من 9 إلى 12 شهرًا.

التأهيل: بعد اجتيازها بنجاح، يمكنك التقديم لجامعات معروفة.

هذا المسار يعتبر مثاليًا لمن يرغب في العودة إلى التعليم الجامعي بعد توقف طويل.

3. الخبرة العملية والمؤهلات المهنية

إذا كانت لديك خبرة عملية قوية أو شهادات مهنية معترف بها، يمكنك استخدامها كبديل لشهادة الثانوية العامة في بعض المجالات مثل إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، أو التصميم.

المؤهلات المطلوبة: شهادات مهنية مثل NVQ أو BTEC أو City & Guilds.

سيرة ذاتية قوية تدعم الخبرة العملية، إلى جانب تقديم خطاب توصية.

بعض الجامعات البريطانية تقبل هذه المؤهلات إذا كان الملف متكاملًا ويظهر جدية الطالب وكفاءته.

4. اختبارات اللغة والقبول

من متطلبات القبول في الجامعات البريطانية إثبات كفاءتك في اللغة الإنجليزية، حيث يتطلب عادة تقديم اختبار IELTS مع درجات تتراوح بين 6.0 و6.5.

ما الذي يحدث إذا لم يكن لديك مستوى جيد في اللغة الإنجليزية؟

يمكنك التسجيل في دورة لغة تحضيرية قبل بدء الدراسة الفعلية في الجامعة. هذا يمكن أن يساعد في تحسين مهاراتك اللغوية بشكل كبير.

5. التقديم على الجامعات

التقديم للجامعات البريطانية يمكن أن يتم عبر منصتين رئيسيتين: UCAS (النظام المركزي للتقديم) أو التقديم المباشر لبعض الجامعات التي تقبل التقديم الفردي.

الأوراق المطلوبة:

جواز السفر.

بيان شخصي يوضح سبب رغبتك في الدراسة.

المؤهلات والشهادات التي حصلت عليها.

شهادة إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية.

6. الدراسة أونلاين كبداية

بعض الطلاب يبدؤون مسيرتهم التعليمية عبر الدورات الجامعية عبر الإنترنت من جامعات بريطانية.

وبناءً على أدائهم الجيد في هذه الدورات، يمكنهم استخدامها كدليل على جديتهم في الدراسة وبالتالي مساعدتهم في قبولهم لاحقًا في برامج دراسات جامعية.

منصات مفيدة:

FutureLearn Coursera Open University

الطرق البديلة التي كشف عنها آدم مازن تمثل فرصة للكثير من الطلاب الذين لم تتاح لهم الفرصة لإكمال دراستهم بالطريقة التقليدية.

هذه المسارات توفر فرصًا جديدة لفتح أبواب التعليم العالي في بريطانيا، حيث يمكن لأي طالب أن يتبع الطريق الذي يناسبه حسب إمكانياته وطموحاته.

والأهم من ذلك أن تكون لديك الإرادة والشغف للاستمرار في طريقك الأكاديمي، مهما كانت البداية.