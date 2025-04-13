رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية ومساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 02:31 مساءً - تنفيذا للاتفاق بين جامعة الدول العربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية بالتعاون في مجال بناء القدرات والتدريب. نظم معهد الدراسات الدبلوماسية المصري البرنامج التدريبي الخاص بالموظفين الجدد، بتاريخ 13 ابريل 2025 .

افتتح البرنامج كل من سعادة السفير/ محمد صالح العجيري - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، وسعادة السفير/ د. ياسر علوي مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية المصرية، مؤكدان على أهمية تكثيف هذه البرامج التدريبية وضرورة استمرارية عقد دورات من أجل التعريف بالمهارات المطلوبة للموظف الدبلوماسي من أجل التمثيل المناسب في مختلف المحافل الدولية الإقليمية، كما أكد السفير/ محمد صالح العجيري على أن هناك واجب يقع على عاتق كل دبلوماسي عربي كل في موقعه من أجل الحفاظ على المكتسبات العربية المستحقة.

ويتناول البرنامج التدريبي عدة محاضرات يقدمها نخبة من السفراء والخبراء المتخصصين حيث يتناول التعريف بقواعد البروتوكول والمراسم وضوابط السلوك الدبلوماسي والوضع العربي الراهن بكافة ابعاده والتحديات التي تواجهه.