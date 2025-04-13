نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تبدأ اليوم تطبيق رفع التعريفات الجمركية على المنتجات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 09:14 صباحاً - سمر السيد_ أعلنت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني أن بكين سترفع التعريفات الجمركية الإضافية على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة إلى 125 % اعتبارا من اليوم السبت.

وقالت السفارة الصينية بالقاهرة في بيان صحفي حصلت “دوت الخليج” على نسخة منه، إن هذا الإعلان يأتي عقب الخطوة الأمريكية برفع ما تسمى بـ”التعريفات الجمركية المتبادلة” على الواردات الصينية إلى 125 %.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن إجراءاتها الجمركية أحادية الجانب، والتي تسببت في اضطرابات كبيرة وتقلبات شديدة في الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف.

وأضاف المتحدث أن الخطوة الأمريكية بتأجيل فرض تعريفات جمركية مرتفعة على بعض الشركاء التجاريين تحت ضغط من الصين وأطراف أخرى ليس سوى خطوة رمزية وضئيلة، ولم تتغير طبيعة استخدام الولايات المتحدة للقسر التجاري لتحقيق مكاسبها الخاصة.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني أن فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية مرتفعة للغاية على الصين ينتهك بشدة القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، ويتعارض مع القوانين الاقتصادية الأساسية والمنطق السليم، وليس سوى إجراء ينطوي على تنمر وقسر أحادي الجانب.

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وذكر المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن بلاده تحث الجانب الأمريكي على تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور وإلغاء جميع إجراءاته الجمركية أحادية الجانب المفروضة على البلاد.

وأوضحت اللجنة أنه حتى لو فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية أعلى، فإن هذا الإجراء لن يكون مجديا من المنظور الاقتصادي، وسينتهي به المطاف كمادة للسخرية في تاريخ الاقتصاد العالمي.

وأضافت اللجنة: “نظرا لأن السوق الصينية لم يعد بإمكانها قبول الواردات الأمريكية في ظل المستوى الحالي للتعريفات الجمركية، فإن الصين ستتجاهل أي تعريفات إضافية تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية”.

ومع ذلك، شددت اللجنة على أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في تقويض مصالح الصين بشكل كبير، فإن الصين ستتخذ تدابير مضادة حازمة وستكافح حتى النهاية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة: “تظل الصين منفتحة على التشاور مع الولايات المتحدة، لكنها ترى أن التهديدات والضغوط ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين”، داعيا الولايات المتحدة إلى حل الخلافات مع الصين من خلال الحوار القائم على الاحترام المتبادل.