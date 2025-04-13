نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب المصرية توضح مواعيد الاستفادة من التسهيلات الجديدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 02:15 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية فرصة لن تتكرر وغير مستمرة لتقديم التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال.

وأوضحت عبد العال في بيان اليوم، أن مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات أوشكت على الانتهاء، حيث إن المصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025.

أضافت، أن هذه التسهيلات تأتي في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.

حزمة التسهيلات الضريبية فرصة استثنائية لتسوية المنازعات وبدء صفحة جديدة

وقالت رشا عبد العال، إن حزمة التسهيلات الضريبية تعد فرصة استثنائية لتسوية المنازعات وبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، وتقديم الإقرارات دون غرامات، مشيرةً إلى أن لكل نوع من الطلبات موعدًا نهائيًا محددًا للاستفادة، على النحو التالي:

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– طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لاحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 مايو 2025.

– طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.

– تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025.

– طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025.

– وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب

وفي هذا السياق، أشارت عبد العال إلى أن قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على أن تاريخ العمل بهذا القانون (13/2/2025) يُعد تاريخ بدء النشاط ، دون احتساب أي ضرائب عن الفترات السابقة، مما يتيح فرصة لتسوية الأوضاع السابقة نهائيًا، ويُشترط للاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من الضرائب المستحقة عن السنوات الماضية، التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أي حتى 12 مايو 2025.

نوفر دعمًا فنيًا وإرشاديًا مجانيًا بالكامل للممولين للاستفادة من التسهيلات الضريبية

كما نوهت إلى أن مصلحة الضرائب تقدم جميع سبل الدعم الفني والإرشادي مجانًا تمامًا للممولين الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات، من خلال فرق العمل المنتشرة في المأموريات والمراكز الضريبية، بالإضافة إلى الندوات الأونلاين المجانية التي يتم تنظيمها يوميًا لشرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.

أضافت رئيس مصلحة الضرائب، أننا نوفر دليلًا تعريفيًا لحزمة التسهيلات الضريبية متاح على الموقع الرسمي للمصلحة على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt.

وطالبت جميع الممولين بضرورة متابعة فيديوهات التوعية الضريبية التعريفية التي قامت المصلحة بإعدادها، والتي تم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة وعلى قناتها على يوتيوب، بهدف شرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية بشكل مبسط وواضح، ويمكن الاطلاع على هذه الفيديوهات من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/mktbt-alfydyw.

وناشدت عبد العال جميع الممولين سرعة التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن هذه فرصة لن تتكرر لتسوية الأوضاع الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات المقررة قانوناً.