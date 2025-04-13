مال وأعمال

أمريكا تعفي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب…

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  • أمريكا تعفي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب… 1/8
  • أمريكا تعفي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب… 2/8
  • أمريكا تعفي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب… 3/8
  • أمريكا تعفي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب… 4/8
  • أمريكا تعفي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب… 5/8
  • أمريكا تعفي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب… 6/8
  • أمريكا تعفي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب… 7/8
  • أمريكا تعفي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب… 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمريكا تعفي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 11:08 صباحاً - العربية نت_ قررت الولايات المتحدة التي تخوض حربا تجارية ضد الصين، إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها دونالد ترامب أخيرا، بحسب مذكرة لدوائر الجمارك في وقت متأخر الجمعة.

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وتنطبق هذه الإعفاءات خصوصا على المنتجات الإلكترونية التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين بعدما فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية على العملاق الآسيوي نسبتها 145%.

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يذكر أن أشباه الموصلات معفاة من الرسم الإضافي البالغ 10% والذي يسري على معظم شركاء واشنطن التجاريين.

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وتريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال 90 يوما، لكن التحديات أمام إنهاء الحرب التجارية سريعا جلية بالفعل.

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سيكون مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش يوم الاثنين من بين أوائل مسؤولي التجارة الخارجية الذين سيأتون إلى واشنطن لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن الرسوم الجمركية الباهظة التي أعلنها ترامب في الثاني من أبريل.

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والتكتل من بين أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إذ بلغ حجم التجارة بينهما نحو تريليون دولار العام الماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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