نعرض لكم الان تفاصيل خبر د.معيط: حرب الرسوم الجمركية تحد من قدرة الأسواق الناشئة على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 02:15 مساءً - دوت الخليج _ توقع الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي أن تؤثر حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين بصورة سلبية على معدلات النمو والتشغيل والتضخم وكذلك أسعار الفائدة ومعدلات الاستثمار والقدرة على جذب الأموال، خاصة بالدول النامية والناشئة.

فرص استثمارية وتجارية قد يستفيد منها الاقتصاد المصري

وأشار د. معيط في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إلى عدد من العناصر الإيجابية التي قد يستفيد منها الاقتصاد المصري، مثل انخفاض أسعار البترول وفرصة زيادة التصدير بقطاعات مثل المنسوجات في حال استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة على دول تصدر نفس المنتجات إلى أمريكا، وكذلك هناك فرص لتحرك استثمارات من دول ذات رسوم جمركية كبيرة إلى أخرى ذات رسوم منخفضة مثل مصر .

وأكد في الوقت نفسه أن هناك تأثير سلبي متوقع على النمو وحركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس وشهية المستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في ظل تلك الحالة من عدم التيقن بالوضع الاقتصادي العالمي.

وأشار أيضا إلى تأثير التضخم على تكلفة الواردات، وكذلك أثر الاوضاع الاقتصادية وانخفاض النمو وزيادة التضخم على حجم الصادرات.

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وقال د. معيط: “كل هذه الأمور قد تتأثر، ولكن مازلت أرى أنه علينا الانتظار ، ومن الصعب حاليا تحديد التقدير السليم والدقيق لتلك الأثار”.

وأكد أن الأفضل الإنتظار والهدوء خاصة خلال التسعين يوما المقبلة، ومتابعة المفاوضات التي سوف تجري بين العديد من دول العالم والإدارة الأمريكية.

وأضاف: “علينا أن نستفيد حاليا من أي أثر إيجابي للتطورات التي حدثت خلال هذا الشهر”.

ويرى المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي أنه من مصلحة الصين وأمريكا والنظام العالمي أن تدخل أكبر قوتين اقتصاديتين بالعالم في مفاوضات والوصول إلى اتفاق، مؤكداً أن لا أحد سيكون رابحًا من هذه الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وأكد د. معيط أن حالة عدم اليقين مرتفعة للغاية خلال هذه المرحلة، كما ترتفع احتمالات الدخول في ركود اقتصادي بنسبة تفوق %50 وفقا لتقديرات بعض المؤسسات المالية العالمية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تأثيرًا سلبيا على حجم التجارة العالمية والتي من المرجح انخفاضها بأكثر من %1.

وقال: «كل يوم هناك تغيرات جديدة، وكان آخرها قرار الرئيس الأمريكي أمس برفع التعريفة الجمركية عن الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي وأشباه الموصلات المستوردة من الصين، لذلك مازلت أرى أن تقييم تأثير حرب الرسوم الجمركية بصورة دقيقة مازال مبكرًا.. وعلينا الانتظار».