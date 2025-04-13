وزيرة التضامن تكرم فرق عمل الوزارة وقطاعاتها المختلفة القائمة على حملات ومراكز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 02:31 مساءً - كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق عمل الوزارة وقطاعاتها المختلفة القائمة على حملات ومراكز الإطعام التي نفذت خلال شهر رمضان المبارك في مختلف محافظات الجمهورية تقديراً للجهود التي بذلت من جانبهم وساهمت بخروج تلك الحملات والمراكز بصورة مشرفة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم

المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

وسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي كل من ممثلي الهلال الأحمر المصري، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة شهادات تقدير لما بذلوه من جهد خلال الشهر الكريم وعمليات التنظيم لعدد من الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها حريصة على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة، وإعلاء قيم التميز وتشجيع فرق العمل في الوزارة على بذل مزيد من الجهد

ومن جانبهم أعرب المكرمون عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم ، مشددين على استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.