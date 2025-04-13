نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإحصاء: ارتفاع التبادل التجاري مع إندونيسيا إلى 1.7 مليار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 10:11 صباحاً - سمر السيد_ كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 1.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.6 مليـار دولار خلال عام 2023.

يأتي ذلك، فيما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الاندونيسي برابوو سوبيانتو، في ثاني زيارة له إلى مصر، في أقل من أربعة أشهر، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومدى حرص القيادة المصرية والإندونيسية على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

ووفقًا لبيانات الإحصاء، ارتفعت قيمــة الصادرات المصرية لأندونيسيا إلى نحو 151 مليـــون دولار خلال عام 2024 مقابل 137مليون دولار خلال عام 2023، بينما سجلت الواردات المصرية من إندونيسيا 1.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.5مليار دولار خلال عام 2023.

أوضح البيان أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اندونيسيا خلال العام الماضي وهي:

ملح وكبريت وأسمنت بقيمة 75 مليون دولار.

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خضروات وفواكه بقيمة 43 مليون دولار.

خامات معادن بقيمة 7 مليون دولار.

مصنوعات حجر واسمنت بقيمة 5 مليون دولار.

آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 5 مليون دولار.

على الجانب الآخر، استعرض بيان الإحصاء أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من اندونيسيا خلال عام 2024، وهي:

شحوم ودهون وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 874 مليون دولار.

بن وشاى وبهارات بقيمة 140 مليون دولار.

حديد ومصنوعاته بقيمة 123مليون دولار.

آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 94 مليون دولار.

سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 54 مليون دولار .

وأفاد البيان ببلوغ قيمة تحويلات المصريين العاملين في أندونيسيا 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بينما سجلت قيمة تحويلات الأندونيسيين العاملين بمصر 3.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأندونيسية في مصر 1.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023. بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أندونيسيا 50 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 54.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال إبريل 2025، بينمـــا سجـل عـدد سكان اندونيسيا 285 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة إندونيسيا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 800 مصري حتى نهاية عام 2023.