زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر 2025..”حقيقة أم شائعة؟”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 02:31 مساءً - أطلقت الحكومة الجزائرية مبادرة "منحة المرأة الماكثة في البيت" لعام 2025، بهدف دعم الفئات المحتاجة وتحسين مستويات معيشتها.

هذه المنحة توفر مساعدة مالية شهرية للنساء اللاتي لا يعملن ويعانين من صعوبات مالية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتحديات الحياة اليومية.

منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2025

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر أن الأخبار المتداولة حول زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت غير صحيحة.

وأكدت أن أي معلومات أو تحديثات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر قنواتها الرسمية مثل الموقع الإلكتروني أو البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء وينصح المواطنون بالتثبت من المعلومات من مصادرها الموثوقة لتجنب الشائعات.

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر 2025، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

2- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب سابق.

3- اختيار منحة المرأة الماكثة في البيت من القائمة المتاحة.

4- إدخال جميع البيانات الشخصية والمستندات المطلوبة بدقة.

5- النقر على أيقونة التسجيل بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة.