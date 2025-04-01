مال وأعمال

فيتش: الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبا على شركات صناعة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش: الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبا على شركات صناعة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 02:13 مساءً - سي إن بي سي_ أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها، اليوم الاثنين، إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية لها تأثير ائتماني “سلبي” و”غير متساوٍ” على شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم.

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وعلقت فيتش قائلةً: “ستؤدي الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة إلى رفع الأسعار وخفض الطلب”.

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وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن ترفع شركات صناعة السيارات أسعارها “بشكل عام”، على الرغم من أن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجح أن تؤثر على كل علامة تجارية وطراز بشكل مختلف.

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وأضافت فيتش: “قد تواجه بعض شركات صناعة السيارات صعوبة في رفع الأسعار بما يكفي لتغطية الرسوم الجمركية البالغة 25%، وستضطر إلى إجراء تعديلات مؤلمة على خطط الإنتاج والمبيعات”.

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كما أشارت إلى أنه مع ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، قد يلجأ العملاء إلى السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة.

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في المقابل أن العديد من السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة “لا تنافس الواردات بشكل مباشر”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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