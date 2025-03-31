مال وأعمال

دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية على جميع واردات…

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  • دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية على جميع واردات… 2/9
  • دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية على جميع واردات… 3/9
  • دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية على جميع واردات… 4/9
  • دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية على جميع واردات… 5/9
  • دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية على جميع واردات… 6/9
  • دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية على جميع واردات… 7/9
  • دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية على جميع واردات… 8/9
  • دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية على جميع واردات… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية على جميع واردات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 مارس 2025 02:13 مساءً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأحد، إنه سيفرض رسوماً جمركية ثانوية تتراوح بين 25% و50% على جميع واردات النفط الروسي إذا رأى أن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

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وفي مقابلة هاتفية مع شبكة NBC News، أوضح ترامب أن تطبيق هذه الرسوم قد يتم في غضون شهر واحد إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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وأضاف أنه شعر بـ”غضب شديد واستياء” بعد تشكيك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مصداقية القيادة الأوكرانية، كما أعلن نيته التحدث مع بوتين خلال الأيام المقبلة.

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وخلال حملته الرئاسية العام الماضي، تعهد ترامب مرارًا بإنهاء ما وصفه بالحرب “السخيفة” في أوكرانيا، وركز على هذه القضية منذ توليه منصبه في 20 يناير.

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كما سبق أن دعا إلى إجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا، ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشكل غير صحيح بأنه “دكتاتور”.

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وكان بوتين قد ألمح، يوم الجمعة، إلى إمكانية وضع أوكرانيا تحت إدارة مؤقتة للسماح بإجراء انتخابات جديدة وتوقيع اتفاقات رئيسية، وهو ما قد يطيح بزيلينسكي فعليًا.

وأكد ترامب: “إذا لم نتمكن أنا وروسيا من التوصل إلى اتفاق لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإذا اعتقدت أن روسيا هي المسؤولة… فسأفرض رسوماً جمركية ثانوية على جميع واردات النفط الروسي.”

وأضاف أن ذلك يعني أن “أي جهة تشتري النفط من روسيا لن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة“، موضحًا أن الرسوم الجمركية ستتراوح بين 25% و50%.

وختم بالقول إن بوتين يعلم أنه غاضب منه، لكنه أشار إلى أنه “تربطه به علاقة جيدة جدًا”، مضيفًا: “الغضب يتبدد بسرعة… إذا فعل (بوتين) الصواب.”

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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