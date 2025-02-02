رانيا يعقوب: مستوى قياسي جديد متوقع للاحتياطي بين 50 و55…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 05:08 مساءً - باره عريان _ قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة، إنها تتوقع نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي وتسجيله مستوى قياسي وتاريخي جديد ليتراوح بين 50 و55 مليار دولار خلال العام الجاري،

ورهنت ذلك باستقرار الأوضاع وتحسن الأداء الاقتصادي وهدوء وتيرة التوترات الجيوسياسية، وتعافي إيرادات قناة السويس وزيادة معدلات تحويلات المصريين في الخارج.

وتوقعت يعقوب انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك خلال الربع الأول من العام، بما يتراوح بين 2% و3%.

وأوضحت أن التوقعات بنمو الاحتياطي الأجنبي، تأتي في ظل ارتفاع العائد على أدوات الدين والذي يعد من عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مشيرة إلى أن نمو رصيد الاحتياطي خلال العام الماضي جاء مدعوما بزيادة تحويلات المصريين في الخارج، واتجاه أغلب مشتريات الأجانب للأذون والسندات المصرية.

ونوهت إلى أن جزء من الاحتياطي الأجنبي يرتبط بالأموال الساخنة، الأمر الذي يزيد من ارتباطه بصورة أكبر بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ولذا فإنه إذا هدأت وتيرة التوتر متوقع عودة رؤوس الأموال واستقرار أسعار الصرف وارتفاع معدل نمو تحويلات المصريين في الخارج، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين سواء الأذون أو السندات.

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نشاطا مرتقبا في الاستثمار الأجنبي المباشر عبر صفقات كبرى

وتوقعت رانيا يعقوب أن تشهد الفترة القادمة نشاطا في الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال صفقات مثل رأس الحكمة، خاصة أن هناك الكثير من الجهات العربية أعلنت رغبتها في زيادة استثمارتها في مصر، سواء من الكويت أو الإمارات أو السعودية، مؤكدة أن اتمام هذا النوع من الصفقات، من شأنه التأثير على الاحتياطي النقدي الأجنبي بجانب انخفاض حجم الدين الخارجي.