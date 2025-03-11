مال وأعمال

التموين: خصم 25% من حصة المخابز غير المسددة لمستحقات هيئة…

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  • التموين: خصم 25% من حصة المخابز غير المسددة لمستحقات هيئة… 1/8
  • التموين: خصم 25% من حصة المخابز غير المسددة لمستحقات هيئة… 2/8
  • التموين: خصم 25% من حصة المخابز غير المسددة لمستحقات هيئة… 3/8
  • التموين: خصم 25% من حصة المخابز غير المسددة لمستحقات هيئة… 4/8
  • التموين: خصم 25% من حصة المخابز غير المسددة لمستحقات هيئة… 5/8
  • التموين: خصم 25% من حصة المخابز غير المسددة لمستحقات هيئة… 6/8
  • التموين: خصم 25% من حصة المخابز غير المسددة لمستحقات هيئة… 7/8
  • التموين: خصم 25% من حصة المخابز غير المسددة لمستحقات هيئة… 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: خصم 25% من حصة المخابز غير المسددة لمستحقات هيئة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:14 مساءً - محمد أحمد_ أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يقضي بخصم 25% من الحصة المقررة للمخابز التي لم تسدد مستحقات هيئة السلع التموينية المتعلقة بفرق تكلفة تصنيع الخبز.

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وتضمن القرار الذي حصلت بوابة دوت الخليج علي نسخة منه، تحميل المخبز المتقاعسة فائدة قدرها 25% عن كل يوم تأخير في السداد.

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وذكر القرار أنه في حالة عدم سداد المخبز للمديونية المستحقة عليه من فرق تكلفة تصنيع الخبز بالإضافة إلى الفائدة خلال 7 أيام عمل من تاريخ بداية خصم الحصة، تقوم مديرية التموين التابع لها المخبز بالعرض على الوزير لإيقاف حصة المخبز بالكامل.

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ونوه القرار بمراعاة التوزيع الجغرافي للمخابز، مع توزيع الحصة الموقوفة على المخابز الملتزمة في نفس المنطقة الجغرافية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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