نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: خصم 25% من حصة المخابز غير المسددة لمستحقات هيئة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:14 مساءً - محمد أحمد_ أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يقضي بخصم 25% من الحصة المقررة للمخابز التي لم تسدد مستحقات هيئة السلع التموينية المتعلقة بفرق تكلفة تصنيع الخبز.

وتضمن القرار الذي حصلت بوابة دوت الخليج علي نسخة منه، تحميل المخبز المتقاعسة فائدة قدرها 25% عن كل يوم تأخير في السداد.

وذكر القرار أنه في حالة عدم سداد المخبز للمديونية المستحقة عليه من فرق تكلفة تصنيع الخبز بالإضافة إلى الفائدة خلال 7 أيام عمل من تاريخ بداية خصم الحصة، تقوم مديرية التموين التابع لها المخبز بالعرض على الوزير لإيقاف حصة المخبز بالكامل.

ونوه القرار بمراعاة التوزيع الجغرافي للمخابز، مع توزيع الحصة الموقوفة على المخابز الملتزمة في نفس المنطقة الجغرافية.

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