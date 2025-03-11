5 قواعد يمكنك التخلي عنها في تربية اطفالك مع كبر سنهم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 02:52 مساءً - عندما تقضي سنوات في مراقبة الأطفال باستخدام جهاز المراقبة، وتعمل على تأمين المنزل من مخاطرهم، وتتبع الاحتياطات اللازمة، قد تشعر أنك لن تستطيع التوقف عن مراقبتهم أبدًا.

لكن خبراء الصحة يشيرون إلى أنه يأتي وقت يمكنك فيه تخفيف القواعد، بشرط أن تكون على دراية بها.

**تقطيع الطعام**

تشكل الأطعمة الصغيرة أو المستديرة أو الصلبة خطرًا كبيرًا للاختناق لدى الأطفال الصغار. لذلك، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتقطيع هذه الأطعمة إلى قطع أصغر حتى يبلغ الأطفال سن الخامسة.

**وضع الطفل لينام على ظهره**

من المهم أن يتم وضع الطفل في سريره على ظهره أثناء النوم.

**استخدام كمية صغيرة من معجون الأسنان بالفلورايد**

يجب استخدام كمية قليلة من معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد.

**إبعاد الوسائد والبطانيات عن سرير الطفل**

ينبغي تجنب وضع الوسائد والبطانيات في سرير الطفل.

**تفعيل قفل الأطفال على النوافذ وأبواب السيارة**

من الضروري تفعيل قفل الأطفال على النوافذ وأبواب السيارة لضمان سلامتهم.