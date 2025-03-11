ريم العبد الله تكشف رفضها المشاركة في “شارع الأعشى”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 02:52 مساءً - أعلنت الفنانة السعودية ريم عبدالله أنها تلقت عرضًا لتجسيد شخصية وضحى، التي تؤديها الفنانة إلهام علي في مسلسل “شارع الأعشى”، لكنها قررت رفضه للتركيز على مسلسلها الرمضاني “ليالي الشميسي”.

يُعتبر “ليالي الشميسي” عملاً دراميًا تراثيًا يعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها حي الشميسي في العاصمة الرياض خلال أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات.

وقد أثارت ريم الجدل بعد ردها على متابعة تمنت رؤيتها في دور وضحى، حيث أكدت أنها كانت أول من عُرض عليها الدور لكنها اعتذرت عنه.

كتبت المتابعة لريم عبر حسابها على سناب شات: “ليتك قمت ببطولة شارع الأعشى، كنتِ بتضبطين الدور”، لترد ريم بأنها كانت أول من عُرض عليها الدور لكنها فضلت التركيز على “ليالي الشميسي” الذي أنتجته أيضًا.

وتعرضت ريم لانتقادات من بعض المتابعين الذين اعتبروا أنها تقارن نفسها بالفنانة إلهام علي، مشيرين إلى نجاح الأخيرة في أداء الدور وإتقانها له.

يُذكر أن مسلسل “شارع الأعشى” مستوحى من رواية “غراميات شارع الأعشى” للكاتبة بدرية البشر، ومن إخراج أحمد كاتيكسيز، وتدور أحداثه في منتصف السبعينيات.