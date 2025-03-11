سفير السويد: وزير التعاون التنموي يزور مصر بصحبة مجموعة من…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:14 صباحاً - سمر السيد_ يزور وفد سويدي حكومي يضم الوزير السويدي للتعاون التنموي لمصر للمشاركة في اجتماع مجلس الأعمال السويدي المصري، ومن المقرر أن يصاحبه قطاع كبير من الشركات للقاء نظرائهم من الشركات المصرية في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية.

وقال داج يولين دنفيلت، سفير السويد الجديد في مصر، إن مصر مكان رائع وأقدم دولة بالعالم، مضيفًا أنها اقدم من فارس والصين وبالتأكيد قارة أوروبا، لاسيما أن عمرها يزيد على 7000 عامًا.

وأضاف في رسالة مسجلة بثتها السفارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إكس“، أنه على مر السنين أجرت ستوكهولم تبادلًا نشطًا الى حد ما للزيارات الوزارية مع مصر، مؤكدًا تطلعه للمزيد في السنوات المقبلة.

وأعرب عن سعادته بالعودة لمصر لاسيما أن آخر زيارة له فيها كانت منذ 28 عامًا.

وتطلع لتمثيل السويد بمصر والعمل بها بالسنوات المقبلة مع التركيز على تقوية العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن العلاقات جيدة بالفعل، لكنه سيبذل قصارى جهده مع فريق السفارة لجعلها افضل.

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وارتفعت قيمة صافي حجم تدفقات الاستثمارات السويدية بالسوق المحلية بنهاية العام المالي الماضي 2023/ 2024 إلى 154.1 مليون دولار مقابل 35.2 مليون دولار في العام المالي السابق عليه 2022/ 2023.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السويد ومصر خلال العام قبل الماضي 2023 نحو مليار دولار.

وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان صحفي سابق، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، مشيرًة إلى قيام العديد من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.