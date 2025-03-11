رغد صدام حسين تتوعد بمقاضاة شخص.. ما القصة؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 02:52 مساءً - هددت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بملاحقة قانونية وعشائرية شخصًا اتهمته بأنه “يختلق قصصًا خيالية وروايات مزيفة”.

ولم تكشف رغد عن اسم الشخص المعني، لكنها اتهمته بنشر الإشاعات حول عائلتها وابتزازها ماليًا. عبر حسابها على منصة “إكس”، أوضحت رغد المزيد من التفاصيل حول هذا الشخص “المجهول”، قائلة: “أحد الأفراد الذين كُلفوا بمهام معينة قبل وبعد عام 2003 مع والدي الرئيس الشهيد صدام حسين، بدأ يروي قصصًا خيالية وشهادات مزيفة في بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، مقابل المال، في محاولة للتغطية على فشله وبث الإشاعات والإساءة المتعمدة لوالدي ولعائلتنا”.

وأضافت: “سيتم محاسبته قريبًا قانونيًا وعشائريًا على كل إساءاته وأكاذيبه وإشاعاته المسمومة”.

وقد لاقى منشورها تفاعلًا كبيرًا بعد دقائق من نشره مساء أمس الاثنين، حيث شاهده أكثر من نصف مليون متابع، مع مئات التعليقات التي تؤيد ابنة الرئيس الراحل.

تعيش رغد، الابنة الكبرى لصدام، وأبناؤها في الأردن منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.