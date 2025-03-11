الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 1.3% يناير الماضي

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 مارس 2025 01:11 مساءً - العربية.نت_ ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1.3% خلال شهر يناير من عام 2025، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها.

وأظهرت نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين، انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4%.

وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا بنسبة 1.7%، بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 12.8%.

وفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسية، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يناير 2025 بنسبة 0.4% وارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء السعودية تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، وهو مؤشر اقتصادي يجسد التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفّذ على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.