- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. د. محمد معيط: 3 موافقات لمصر في اجتماع المجلس… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:07 صباحاً - دوت الخليج_ قال الدكتور محمد معيط ، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق اليوم على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، ومن المقرر أن يتم صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الايام القليلة المقبلة.
اعتماد تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار على شرائح.. وتحديد توقيت وقيمة اول دفعة قريبا
وأضاف معيط في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق أيضًا على منح مصر تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، سيتم صرفها على شرائح.
ولفت إلى أن قيمة الشريحة الأولى من تمويل المرونة والاستدامة وتوقيت صرفه سيتحدد لاحقاً.
وقال: “الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة أمر ايجابي للغاية، و تم الاتفاق على المستهدفات الاساسية للتمويل وسيتحدد قريبًا التفاصيل المتعلقة بالشرائح والتوقيتات”.
تابعنا على | Linkedin | instagram
الموافقة على مشاورات المادة الرابعة التي تخضع لها كل الدول الاعضاء
وذكر معيط أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق اليوم أيضًا على مشاورات المادة الرابعة لمصر وهي المراجعة التي تخضع لها كل الدول الاعضاء بالصندوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. د. محمد معيط: 3 موافقات لمصر في اجتماع المجلس… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.