عاجل.. د. محمد معيط: 3 موافقات لمصر في اجتماع المجلس…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:07 صباحاً - دوت الخليج_ قال الدكتور محمد معيط ، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق اليوم على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، ومن المقرر أن يتم صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الايام القليلة المقبلة.

اعتماد تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار على شرائح.. وتحديد توقيت وقيمة اول دفعة قريبا

وأضاف معيط في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق أيضًا على منح مصر تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، سيتم صرفها على شرائح.

ولفت إلى أن قيمة الشريحة الأولى من تمويل المرونة والاستدامة وتوقيت صرفه سيتحدد لاحقاً.

وقال: “الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة أمر ايجابي للغاية، و تم الاتفاق على المستهدفات الاساسية للتمويل وسيتحدد قريبًا التفاصيل المتعلقة بالشرائح والتوقيتات”.

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الموافقة على مشاورات المادة الرابعة التي تخضع لها كل الدول الاعضاء

وذكر معيط أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق اليوم أيضًا على مشاورات المادة الرابعة لمصر وهي المراجعة التي تخضع لها كل الدول الاعضاء بالصندوق.