الحصان هارون يحقق المركز الثاني بمضمار نادي أبو ظبي للفروسية

حقق الحصان هارون للخيالة السلطانية المركز الثاني في منافسات الشوط السادس الذي أقيم مساء أمس الأحد على مضمار نادي أبو ظبي للفروسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وخُصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة ٢٢٠٠ متر. وجاء فوز الحصان هارون بقيادة الفارس راي داوسون، وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

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