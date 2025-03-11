منتخبنا يواصل العمل لمواجهتي كوريا الجنوبية والكويت وبوادر انفراج فـي أزمة ودية السودان

الطريق إلى كأس العالم 2026

متابعة ـ صالح البارحي :

بعد أن ظهرت بوادر انفراج أزمة مباراة السودان المقرر إقامتها مساء بعد غد الخميس القادم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة رشيد جابر تقديم موعد انطلاق تدريبات الفريق لمدة يوم واحد، حيث كان من المقرر أن تنطلق التدريبات مساء أمس فقط إلا أن البوادر الايجابية التي بدأت تظهر على السطح الخاصة باللقاء الودي الذي يسبق السفر إلى سيؤول وضعت الجهاز الفني في وضع محرج، الأمر الذي اضطره إلى اتخاذ قرار ببدء التدريبات مساء أمس الأول بمشاركة جميع اللاعبين الذين شملتهم القائمة الاخيرة، وذلك حتى يتسنى للجهاز الفني منح اللاعبين عدد أكبر من الحصص التدريبية ووضع التشكيلة المناسبة للبروفة الأخيرة دون مشاركة لاعبي السيب وبالتالي إعلان القائمة النهائية التي ستغادر إلى سيؤول ومن بعدها إلى الكويت لملاقاة منتخبي بلديهما في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات المونديال 2026م .

الجدير بالذكر، أن الجهاز الفني قام باستبعاد كل من ابراهيم الراجحي وعبدالسلام الشكيلي بسبب الاصابة، ومن المتوقع أن يقوم باستدعاء حارس مرمى نادي السيب معتصم الوهيبي بديلا عن الراجحي ليتواجد بجانب إبراهيم المخيني وعبدالملك البادري في ظل غياب فايز الرشيدي الذي أصيب في نهائي خليجي 26 بالكويت .

تحد كبير

قام حسين الزدجالي إداري المنتخب خلال منتصف شهر فبراير الماضي برحلة مكوكية إلى سيؤول ثم الكويت فالعودة إلى مسقط، وذلك من أجل تهيئة كافة الجوانب اللوجستية الخاصة بمباراتي منتخبنا أمام كوريا الجنوبية والكويت تباعا، حيث قال عن هذه الرحلة بأنها رحلة مرهقة بالنسبة له بعد أن غادر إلى سيؤول بتاريخ 13 فبراير الماضي والتي قام خلالها بزيارة عدد من الفنادق وملاعب التدريب وقام بزيارة ملعب المباراة، حيث تم اعتماد الملعب الفرعي لاستاد جويانج ليكون ملعبا لتدريب الاحمر، فيما ستقام المباراة على الاستاد الرئيسي (جويانج) بعد ان تم تغيير ملعب المباراة بسبب الثلوج والبرودة الشديدة هناك ويقع في أطراف سيؤول . واضاف الزدجالي : سنواجه تحديين كبيرين في مواجهة كوريا الجنوبية أولهما بسبب اقامتها في شهر رمضان المبارك ولاعبونا صائمون ناهيك عن فارق التوقيت الذي ستخلفه الرحلة، والثاني هو شدة البرودة والثلوج التي تعاني منها كوريا حاليا، 17 فبراير غادرت إلى دولة الكويت لذات الهدف، وقد تم الاتفاق بأن يكون ملعب التدريب لمنتخبنا في ملعب نادي اليرموك أو النصر، وستقام المباراة على ستاد جابر الدولي، واخترت الفندق ليكون قريبا من كل الامور بما فيها مطار الكويت الدولي، وقد كانت عودتي إلى مسقط في 21 فبراير بعد أن أنهيت كافة الجوانب بنجاح .