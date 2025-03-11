عمرو محمود ياسين يكشف سبب خلافه مع ياسمين عبد العزيز

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 02:52 مساءً - كشف المؤلف عمرو محمود ياسين عن تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز قبل حوالي أربع سنوات، أثناء تعاونهما في مسلسل “اللي ملوش كبير”.

وأكد ياسين خلال ظهوره في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، أن ما حدث بينهما كان مجرد سوء فهم يتعلق بالدراما، وليس كما أشيع عن نهاية المسلسل.

وأشار المؤلف المصري إلى أنه كانت هناك قطيعة بينهما لفترة، لكن الأزمة الصحية الشهيرة التي مرت بها ياسمين كانت السبب في إعادة علاقتهما.

وقال: “مرت ياسمين بتجربة مرض صعبة جدًا، وهنا أدركت كم هي غالية عليّ، وكنت أشعر بالقلق الشديد لرؤية صوتها ووجهها مرة أخرى من أجل التصالح، والحمد لله أن الله شفاها بدعاء الملايين”.

وقد تجاوز الثنائي خلافاتهما منذ فترة، حيث تتعاون ياسمين عبد العزيز مع عمرو محمود ياسين في موسم رمضان الحالي من خلال مسلسل “وتقابل حبيب”.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ويضم في بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، من إنتاج تامر مرسي وإخراج محمد الخبيري.