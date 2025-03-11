نادي عمان يحكم قبضته على ألقاب الموسم بفوزه بالدرع للمرة الثالثة على التوالي وأهلي سداب وصيفا والسيب ثالثا

فـي ختام بطولة درع الوزارة لكرة اليد

تغطية ـ خالد الجلنداني:

تصوير ــ عمار المسافر :

أحكم فريق اليد بنادي عُمان قبضته على ألقاب مسابقات كرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025 بعد فوزه مساء أمس الأول بلقب بطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب الـ14 للمرة الثالثة على التوالي، إثر تغلبه على نادي أهلي سداب بنتيجة 33/‏22 في المباراة النهائية التي اقيمت برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم رئيس الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الأندية المشاركة في المسابقة. كما حقق نادي السيب الميدالية البرونزية والمركز الثالث لبطولة درع الوزارة بعد فوزه على نادي مسقط بنتيجة 27- 26 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. ويعَد هذا اللقب الثالث الذي يظفر به نادي عُمان هذا الموسم بعد كأس السوبر ودرع الدوري العام للدرجة الأولى وختمها بالفوز بلقب درع الوزارة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه التي حققها في موسم 2017/‏‏2018 وموسم 2022/‏2023 وموسم 2023/‏2024م وموسم 2024/‏2025م.

وجاء تألق نادي عُمان في مسابقات اليد نتيجة التحضيرات والاستعدادات الجيدة التي بدأها قبل بداية الموسم الرياضي الجديد وتدعيم صفوفة بأفضل اللاعبين المحليين والمحترف الجزائري محمد إيهاب الذي أدَّى دورًا مُهمًّا مع الفريق في المسابقات، وقيادة المدرب الجزائري إبراهيم بودرالي ومساعده محمد بن سعيد آل عزان وبقية أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق. وبالعودة إلى مجريات المباراة، جاءت المباراة متوسطة المستوى حيث فرض نادي عُمان سيطرته على المباراة لعبًا ونتيجة منذ بداية اللقاء بفضل تألق لاعبيه الذين دخلوا اللقاء بمعنويات عالية من أجل المحافظة على اللقب، في المقابل لم يظهر أهلي سداب بالمستوى المطلوب منه بسبب تسرع لاعبيه في التسجيل وعدم التركيز أثناء التسديد على المرمى، وهذا الأمر سهل مهمة نادي عُمان وأعطى لاعبيه حافزًا كبيرًا في تسجيل وعدم تفويت أي فرصة.

بدأ نادي عُمان الشوط الأول بقوة ونجح لاعبه المتألق طاهر الحديدي الذي كان نجم اللقاء بلا منازع، حيث أسْهَم في ترجيح كفة فريقه، وجاء أول أهداف المباراة عن طريق طاهر الحديدي في الدقيقة الأولى، وأضاف نادي عُمان الهدف الثاني عن طريق المحترف محمد إيهاب في الدقيقة الثالثة، وعزز طاهر الحديدي تقدم نادي عُمان بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة لتصبح النتيجة 3/‏صفر، واستمر هذا الأداء حتى الدقيقة السادسة ليتمكن نجم نادي أهلي سداب مهند الزرافي في افتتاح أول أهداف أهلي سداب في اللقاء بتسجيله الهدف الأول لتصبح النتيجة 3/‏1 ولم تمر دقيقة حتى ينجح حسن الحسني في إضافة الهدف الرابع لنادي عُمان لتصبح النتيجة 4/‏1، ثم يقلص خالد الجابري فارق الأهداف لنادي أهلي سداب بتسجيله الهدف الثاني لتصبح النتيجة 4/‏2، وأضاف أسعد الحسني الهدف الخامس لنادي عُمان، ثم عاد مجددًا مهند الزرافي للتسجيل لنادي أهلي سداب لتصبح النتيجة 5/‏3 في الدقيقة التاسعة، بعدها واصل لاعبو نادي عُمان تسيد الموقف لتصبح النتيجة 8/‏3 حتى الدقيقة 16 ويطلب مدرب أهلي سداب المنجي بو غطاس وقتًا مستقطعًا من أجل تعديل مسار الفريق وتصحيحه، وتستأنف المباراة مجددًا وينجح عزان المعشري في التسجيل لنادي أهلي سداب وتصبح النتيجة 8/‏4. بعدها واصل نادي عُمان سيطرته على مجريات الشوط الأول لينتهي بالفوز بنتيجة 20/‏7. وفي الشوط الثاني لم يتغير اللعب كثيرًا عن الشوط الأول، حيث واصل نادي عُمان سيطرته على اللقاء وتفنن لاعبوه في التسجيل، في المقابل كانت هناك محاولات من لاعبي أهلي سداب لقليص الفارق ولكن تصطدم بدفاعات نادي عُمان، الذي كان بمثابة السد المنيع، واستمر هذا الأداء حتى نهاية المباراة التي حسمها نادي عُمان بنتيجة 33/‏22.

تتويج

وفي الختام قام سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم راعي المناسبة بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد بتتويج نادي عُمان بدرع البطولة والميداليات الذهبية ونادي أهلي سداب بالميداليات الفضية ونادي السيب بالميداليات البرونزية، كما قدَّم موسى البلوشي هدية تذكارية لراعي المناسبة.

موسم ناجح

قال نصر بن حمد الحسني عضو مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات: في البداية نبارك ونهنئ مجلس إدارة نادي عُمان على تتويجهم بالألقاب الثلاثة في مسابقات الاتحاد كأس السوبر ودوري الدرجة الأولى ودرع الوزارة، وكذلك نبارك لمجلس إدارة نادي صحم على تتويجهم باللقب في دوري الدرجة الثانية وصعودهم للدرجة الأولى، ونبارك لمجلس إدارة نادي مسقط على تتويجهم بالألقاب الثلاثة في مسابقات الاتحاد للمراحل السنية بدوري الناشئين والشباب ودوري الشواطئ للناشئين. وأضاف نصر الحسني: لا شك بأن مسابقات الاتحاد العُماني لكرة اليد للموسم 2024-2025م لجميع الفئات السنية والأولى والثانية أبرزت مواهب شابة جديدة سوف تكون رافدًا لمنتخباتنا الوطنية للاستحقاقات القادمة والتي يسعى فيها الاتحاد لبذل الجهود من أجل الظهور بالمستوى الذي يليق بالكرة العُمانية في البطولات القادمة، حيث كانت الأندية المشاركة في بطولتي الدوري العام ودرع الوزارة مزيجًا من اللاعبين الخبرة والشباب، والتي أعطت مزيدًا من المنافسة بين الفرق، وبالأخص في الأدوار الأولى من مسابقتي الدوري العام ودرع الوزارة، حيث شهد الموسم مشاركة 8 أندية في الدرجة الأولى و9 أندية في الثانية و17 ناديًا في مسابقة درع الوزارة و17 ناديًا في دورع الشواطئ للناشئين و7 أندية دوري الشباب و6 أندية في دوري الناشين.