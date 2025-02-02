نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. توقعات باستمرار نمو احتياطي النقد الأجنبي خلال 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 05:08 مساءً - باره عريان _ توقع كبار محللو الاقتصاد الكلي مواصلة احتياطي النقد الأجنبي لمصر النمو خلال العام الجاري، مرشحين ارتفاعه لمستويات تصل إلى 48 و49 مليار دولار بحلول منتصف العام، استنادا إلى عدة عوامل منها التوقعات بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويأتي ذلك في وقت جاءت فيه توقعات البنوك والمؤسسات الدولية أكثر تفاؤلا بشأن أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر.

أضاف محللو الاقتصاد إن الصفقات الاستثمارية الكبرى المحتمل أن تعقدها الحكومة سواء في إطار برنامج التخارج من الأصول أو على غرار صفقة رأس الحكمة، بجانب هدوء العوامل المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية وترقب انعكاس اتفاق الهدنة في غزة على حركة الملاحة بالبحر الأحمر وإيرادات قناة السويس، من العوامل الداعمة لنمو احتياطي النقد الأجنبي.

يذكر أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 5 سنوات المقبلة ليصل إلى مستوى قياسي 66.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2029 بدلا من 61.7 مليار دولار بتوقعات سابقة، وذلك بفضل التدفقات القادمة من مدينة رأس الحكمة.

ووفق وثائق صندوق النقد، فإنه عدل توقعاته لتطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر، شاملة انخفاضا في بعض السنوات قبل أن تصل إلى مستوى قياسي بنهاية العام المالي 2028-2029، وقد تضمن تطور التوقعات خلال 5 سنوات على أساس عام مالي، رفع التوقعات للعام 2024-2025 إلى 47.2 مليار دولار، صعودا من 45.8 مليار دولار في توقعات سابقة.

بينما انخفضت توقعات الصندوق الخاصة بالعام المالي 2025-2026 إلى 50.6 مليار دولار، نزولا من 53.8 مليار دولار في توقعات سابقة، وكذلك تراجعت لعام 2026-2027 لتصبح 54.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 59.2 مليار دولار.

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وخفض صندوق النقد أيضا توقعاته للعام 2027-2028 إلى 59.6 ملياردولار، مقابل 60.3 مليار دولار في توقعات سابقة، في حين رفع توقعات عام 2028-2029 إلى 66.5 مليار دولار بدلا من 61.7 مليار دولار.

أما فيما يتعلق بتوقعات البنوك والمؤسسات الدولية، فيتوقع مورجان ستانلى أن يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر صعوده إلى مستوى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وإلى 67.4 مليار دولار في ختام السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، أما فيتش فترجح أن ترتفع احتياطيات مصر إلى 53.3 مليار دولار خلال 2025.

ويرى جى بى مورجان أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد يرتفع بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024- 2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025 -2026، فيما أظهرت توقعات بنك الاستثمار السويسري «يو بى إس» أن التدفقات الأجنبية لمصر خلال العام المالي الحالي تظهر فائضًا قدره من 7 إلى 8 مليارات دولار، من الممكن استخدامه لزيادة الاحتياطي الأجنبي.

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