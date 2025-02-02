علاء فاروق: الصادرات الزراعية وصلت إلى 10.6 مليار دولار…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 05:08 مساءً - محمد أحمد _ قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية تجاوزت 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17% عن العام السابق للمنتجات الطازجة والمصنعة.

وأشار الوزير، خلال منتدى “توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية”، إلى أن التفتت الحيازي يعد من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، حيث يتجاوز عدد المزارعين 3.2 مليون مزارع، ما يزيد من الأعباء على الاقتصاد.

وأوضح فاروق أن الوزارة تسعى إلى التغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5%، مما يسهم في تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.