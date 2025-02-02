- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر علاء فاروق: الصادرات الزراعية وصلت إلى 10.6 مليار دولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 05:08 مساءً - محمد أحمد _ قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية تجاوزت 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17% عن العام السابق للمنتجات الطازجة والمصنعة.
وأشار الوزير، خلال منتدى “توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية”، إلى أن التفتت الحيازي يعد من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، حيث يتجاوز عدد المزارعين 3.2 مليون مزارع، ما يزيد من الأعباء على الاقتصاد.
وأوضح فاروق أن الوزارة تسعى إلى التغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5%، مما يسهم في تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاء فاروق: الصادرات الزراعية وصلت إلى 10.6 مليار دولار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.