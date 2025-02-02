مال وأعمال

علاء فاروق: الصادرات الزراعية وصلت إلى 10.6 مليار دولار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر علاء فاروق: الصادرات الزراعية وصلت إلى 10.6 مليار دولار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 05:08 مساءً - محمد أحمد _ قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية تجاوزت 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17% عن العام السابق للمنتجات الطازجة والمصنعة.

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وأشار الوزير، خلال منتدى “توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية”، إلى أن التفتت الحيازي يعد من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، حيث يتجاوز عدد المزارعين 3.2 مليون مزارع، ما يزيد من الأعباء على الاقتصاد.

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وأوضح فاروق أن الوزارة تسعى إلى التغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5%، مما يسهم في تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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