رئيس الوزراء: نستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح بنهاية العام…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 06:18 مساءً - يارا الجنايني _ أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر قادرة على الوصول إلى 18 مليون سائح بنهاية عام 2025، وهو الرقم الذي كان مخططًا للوصول إليه بحلول عام 2026-2027.

وأوضح مدبولي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، أن السعات الفندقية الحالية قادرة على استيعاب هذا العدد من السياح، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن مصر قد تحقق هذا الرقم قبل الموعد المستهدف.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 يتطلب جهودًا ضخمة وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والعاملين في قطاع السياحة.

وشدد مدبولي، على أن اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها ستكون المسؤولة عن متابعة تحقيق هذه الأهداف، وستكون مهمتها الأساسية التركيز على تعزيز الأداء في هذا القطاع الحيوي لضمان تحقيق النمو المستدام وزيادة العوائد من السياحة.