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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: أهمية كبرى لمشروع قانون مراكز المال والأعمال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 10:15 مساءً - يارا الجنايني – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون “مراكز المال والأعمال”، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية بإنشاء مناطق خاصة تستضيف العديد من الشركات العالمية.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا النوع من المراكز نجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بمئات المليارات من الدولارات إلى العديد من الدول.
وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يحمل أهمية كبرى في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، حيث نوقش القانون بشكل مستفيض خلال الجلسة.
وأشار إلى أن بعض الوزراء قدموا ملاحظات مهمة، وجرى الاتفاق على إعادة عرض المشروع بصورة نهائية في الأسبوع المقبل.
وأكد مدبولي أن هذه المراكز ستسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في مصر وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
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