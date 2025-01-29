مال وأعمال

رئيس الوزراء: أهمية كبرى لمشروع قانون مراكز المال والأعمال…

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  • رئيس الوزراء: أهمية كبرى لمشروع قانون مراكز المال والأعمال… 5/10
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  • رئيس الوزراء: أهمية كبرى لمشروع قانون مراكز المال والأعمال… 7/10
  • رئيس الوزراء: أهمية كبرى لمشروع قانون مراكز المال والأعمال… 8/10
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: أهمية كبرى لمشروع قانون مراكز المال والأعمال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 10:15 مساءً - يارا الجنايني – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون “مراكز المال والأعمال”، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية بإنشاء مناطق خاصة تستضيف العديد من الشركات العالمية.

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وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا النوع من المراكز نجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بمئات المليارات من الدولارات إلى العديد من الدول.

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وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يحمل أهمية كبرى في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، حيث نوقش القانون بشكل مستفيض خلال الجلسة.

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وأشار إلى أن بعض الوزراء قدموا ملاحظات مهمة، وجرى الاتفاق على إعادة عرض المشروع بصورة نهائية في الأسبوع المقبل.

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وأكد مدبولي أن هذه المراكز ستسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في مصر وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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