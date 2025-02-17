نعرض لكم الان تفاصيل خبر قمة أوروبية طارئة بشأن أوكرانيا بضيافة ماكرون من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 فبراير 2025 10:14 صباحاً - سي إن بي سي_ يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء أوروبيين من بينهم رئيس الوزراء البريطاني، غداً الاثنين، في قمة طارئة بشأن الحرب في أوكرانيا، بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن أوروبا لن يكون لها دور في أي محادثات لإنهاء الصراع.

وقالت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد إن ماكرون دعا إلى “محادثات للتشاور” وإنها ستتناول التغيير الكبير في النهج الأمريكي تجاه أوكرانيا وما ينتج عن ذلك من مخاطر على أمن القارة الأوروبية.

وسيشارك في اجتماع القمة المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك وأمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روته ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا الأسبوع الماضي عندما أعلن أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين دون التشاور معهم وأنه سيبدأ المضي قدما في عملية سلام.

وتسبب مبعوث ترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوج في صدمة أخرى للأوروبيين عندما قال أمس السبت إن أوروبا لن تشارك في محادثات السلام الأوكرانية بعد أن استوضحت واشنطن من العواصم الأوروبية عما يمكن أن تساهم به في ضمانات الأمن لكييف.

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وسألت الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين في حلف الأطلسي عما يحتاجونه من واشنطن للمساهمة في الترتيبات الأمنية الخاصة بأوكرانيا، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها اليوم الأحد.

وكشفت عشرات من الاجتماعات المماثلة أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة مرتبك ومنقسم ويواجه صعوبات من أجل التوصل إلى خطة متماسكة لإنهاء الحرب الأوكرانية القريبة من حدوده وكيفية التعامل مع روسيا بعد ثلاث سنوات من غزوها لجارتها.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن بعض الدول غير راضية عن الاجتماع كونه مخصصاً فحسب للزعماء وليس قمة كاملة للاتحاد.

وسعت الرئاسة الفرنسية إلى تهدئة تلك المخاوف وقالت إن اجتماع غد قد يؤدي إلى صيغ أخرى “بهدف جمع كل الشركاء المهتمين بالسلام والأمن الأوروبي”.

وفي شأن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إن الأيام القليلة المقبلة ستحدد مدى جدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن السلام في أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس أنه ناقش ما أسماها الظروف الصعبة التي تمر بها السفارة الأمريكية في موسكو عندما تحدث إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية في الآونة الأخيرة.