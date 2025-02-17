نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 فبراير 2025 09:14 صباحاً - محمد أحمد_ أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يقضي بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية المدعمة خلال شهر رمضان المبارك، عن مستحقات شهر مارس 2025.

وأكد التوجيه الوزاري أن هذا الإجراء يستهدف تحفيز المخابز على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الخبز المدعم خلال شهر رمضان، حيث يزداد استهلاك الأسر المصرية للخبز في هذه الفترة.

وألزم التوجيه الجهات المعنية بسرعة تنفيذ القرار والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، بما يضمن تفعيل التسهيلات المالية للمخابز البلدية على الفور.

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المخابزشريف فاروقوزارة التموين والتجارة الداخلية