مال وأعمال

التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر…

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  • التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… 1/12
  • التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… 2/12
  • التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… 3/12
  • التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… 4/12
  • التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… 5/12
  • التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… 6/12
  • التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… 7/12
  • التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… 8/12
  • التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… 9/12
  • التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… 10/12
  • التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… 11/12
  • التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… 12/12

نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تقرر تأجيل تحصيل أقساط المخابز المستحقة خلال شهر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 فبراير 2025 09:14 صباحاً - محمد أحمد_ أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يقضي بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية المدعمة خلال شهر رمضان المبارك، عن مستحقات شهر مارس 2025.

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وأكد التوجيه الوزاري أن هذا الإجراء يستهدف تحفيز المخابز على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الخبز المدعم خلال شهر رمضان، حيث يزداد استهلاك الأسر المصرية للخبز في هذه الفترة.

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وألزم التوجيه الجهات المعنية بسرعة تنفيذ القرار والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، بما يضمن تفعيل التسهيلات المالية للمخابز البلدية على الفور.

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المخابزشريف فاروقوزارة التموين والتجارة الداخلية

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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