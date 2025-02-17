وزير الزراعة يبحث مع سفير زامبيا بالقاهرة التعاون بإدارة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 فبراير 2025 11:11 صباحاً - دوت الخليج_ التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير توبلي لوبيا سفير زامبيا بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، بمقر وزارة الزراعة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة .

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم للافارقة ووضع كل إمكانيات وزارة الزراعة في خدمتهم خاصة في مجال بناء القدرات والخبرات، وتقديم منح لمبعوثين من زامبيا للتدريب في المركز الدولى للزراعة .

وتناول الاجتماع التحديات التى تواجه الزراعة مثل إدارة المياه والتغير المناخي والصحة الحيوانية، وكذلك التعاون في مجال الاستثمار، حيث يوجد مزرعتين لمصر في زامبيا، وأيضا التعاون في إنتاج الامصال واللقاحات والإنتاج الحيواني في زامبيا، وآلية الحفاظ علي مياه الأمطار، وحصاد الأمطار.

كما تم الاتفاق على قيام وفد السفارة الزامبية بزيارة الى محافظة مطروح للاطلاع على التجربة المصرية في حصاد مياه الأمطار والاتفاق على ترتيب لقاء بين رجال الأعمال المصريين لدعم التجارة والاستثمار مع الجانب الزامبي.

وفي سياق متصل وعقب لقاء وزير الزراعة اليوم بكل من السفير أكسل وابنهورست”سفيرا استراليا بالقاهرة، والسفير توبلي لوبيا زامبيا بالقاهرة ، دعا “فاروق” كلا السفيرين لتفقد أكبر قافلة مساعدات إنسانية والتى انطلقت اليوم من ساحة الشعب إلى قطاع غزة، يرافقهما سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وقال سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن السفيرين أشادا بجهود الدولة المصرية في دعم “غزة” سواء على المستوى السياسي أو الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية طوال فترة العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وقال موسى إن مصر تحملت مسؤولية كبيرة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة والتي وصلت حتى الان اكثر من 80% من إجمالي المساعدات المقدمة للقطاع.