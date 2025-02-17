مال وأعمال

مصر وقبرص توقعان اتفاقيتين لبدء تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي

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  • مصر وقبرص توقعان اتفاقيتين لبدء تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي 2/11
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  • مصر وقبرص توقعان اتفاقيتين لبدء تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي 5/11
  • مصر وقبرص توقعان اتفاقيتين لبدء تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي 6/11
  • مصر وقبرص توقعان اتفاقيتين لبدء تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي 7/11
  • مصر وقبرص توقعان اتفاقيتين لبدء تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي 8/11
  • مصر وقبرص توقعان اتفاقيتين لبدء تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي 9/11
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دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 فبراير 2025 09:14 مساءً - دوت الخليج_ شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ونيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، اليوم الاثنين، في القاهرة، خلال افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025 توقيع أول اتفاقيتين بين البلدين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي، باستخدام البنية التحتية المصرية.

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وتأتى الاتفاقيتان في إطار استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، عبر استقبال الغاز المنتج من اكتشافات شرق المتوسط وتوجيهه إلى السوق المحلي وإعادة تصديره إلى أوروبا.

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وقع الاتفاقية الأولى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، والمهندس كلاوديو ديسكالزى رئيس شركة إينى الإيطالية .

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ووقع الإتفاقية الثانية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي ، و كلاى نيف رئيس شركة شيفرون العالمية لأنشطة الإستكشاف والإنتاج .

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وتعد الاتفاقيتان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر وقبرص في مجال الطاقة، ويمثل بداية لتطوير الاكتشافات القبرصية باستخدام التسهيلات المصرية، في حين تستمر المفاوضات لجلب المزيد من الغازات القبرصية إلى مصر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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