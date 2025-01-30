رئيس الوزراء: اكتشاف جديد في خليج السويس يفتح آفاقا واعدة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يناير 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك اكتشافًا جديدًا في خليج السويس من قبل إحدى الشركات المصرية في مجال الزيت، وهو اكتشاف يبشر بآفاق واعدة في القطاع.

ولفت مدبولي إلى تصريحات وزير البترول الذي أعلن أن الاحتياطيات المبدئية لخليج السويس تقدر بحوالي 8 مليون برميل، ما يعزز قدرة الإنتاج اليومية لتتجاوز 5000 برميل.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المنطقة كانت تحتوي على آبار متقدمة، وكان من المتوقع أن تكون قد انتهت أو تم استنفاد مواردها، إلا أن هذا الاكتشاف الجديد يعد بمثابة فرصة كبيرة لزيادة الإنتاج وفتح المجال لعدة اكتشافات أخرى في المستقبل القريب.