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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: لقاءات مكثفة مع شركات عالمية لتوسيع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 10:15 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إن مصر شهدت لقاءات مكثفة على مدار ثلاثة أيام مع عدد من الشركات العالمية، التي أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في استثماراتها داخل مصر.
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، إلى أن هذه اللقاءات ناقشت العديد من النقاط المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وهذه الشركات.
وأوضح مدبولي أنه تم مناقشة رؤى الشركات في مجالات متنوعة، أبرزها قطاع الطاقة، حيث كان هناك لقاء مع شركة ديمي البلجيكية العاملة في هذا القطاع.
وأضاف أنه تم التطرق أيضًا إلى شركة ميرسك للشحن، التي تناولت رؤيتها حول عودة التجارة عبر قناة السويس في ضوء استقرار الأوضاع في البحر الأحمر.
كما تم مناقشة شركة أريستون العالمية للأجهزة المنزلية واهتمامها بالتوسع في السوق المصرية ، إلى جانب إحدى الشركات العالمية العاملة في قطاع صناعة السيارات والشاحنات الكهربائية.
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وأكد مدبولي أن هذه اللقاءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في مصر، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
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