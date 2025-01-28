مال وأعمال

رئيس الوزراء: مصر عبرت الفترة الأصعب اقتصاديا.. وحان الوقت…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مصر عبرت الفترة الأصعب اقتصاديا.. وحان الوقت… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 05:08 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر نجحت في تجاوز أصعب التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للدخول في مرحلة انطلاق حقيقية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

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وأوضح مدبولي، خلال كلمته في اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، أن حضوره منتدى دافوس العالمي أتاح له فرصة اللقاء مع قيادات العالم الاقتصادية والسياسية، حيث أكد المشاركون أن العالم يشهد تغييرات جوهرية تجعل هذه الفترة مرحلة فارقة للبشرية.

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وأضاف: “رغم استمرار التحديات، فإن هناك حالة من التفاؤل بأن الأصعب قد تم تجاوزه، وأن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة للنمو”.

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وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن العام الماضي كان شديد الصعوبة على الاقتصاد المصري بسبب الأزمات العالمية، لكنه أوضح أن الجهود المشتركة التي بذلتها الدولة مكنت من تجاوز هذه العقبات.

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وقال: “الآن علينا جميعًا التفكير في كيفية تحقيق انطلاقة حقيقية للدولة المصرية، مع وضع المواطن في قلب عملية التنمية”.

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وأكد مدبولي أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تعزيز دور اللجان القطاعية في وضع خطط لتحويل التحديات إلى فرص، بما يحقق أهداف الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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