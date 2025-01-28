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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: هدفنا الأساسي تحسين مستوى معيشة المواطن بأسرع وقت من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 05:08 مساءً - يارا الجنايني _ شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، على أن الهدف الأسمى لكل لجان العمل في المرحلة الحالية هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، الذي تحمل أعباء وضغوطًا شديدة على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، خاصة خلال العامين الأخيرين مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال مدبولي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشاريةالمتخصصة: “المواطن المصري عانى كثيرًا وتحمل بصبر ظروفًا صعبة أثرت على حياته اليومية، ولا يمكننا كمسؤولين أو متخذي قرارات أن ننكر ذلك أو نبرره فقط بأنها أزمة عالمية. في نهاية الأمر، المواطن يهتم بتحسين مستوى معيشته وقدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرته”.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن كل لجنة يجب أن تضع خطة واضحة تهدف إلى تحسين حياة المواطن بسرعة وفعالية، مشيرًا إلى أن تأخير النتائج ليس خيارًا لأن المواطن يحتاج إلى تحسين فوري في حياته اليومية.
وأضاف: “كل يوم يذهب رب الأسرة إلى بيته حاملاً مسؤوليات تجاه أبنائه، ومهمتنا كدولة أن نوفر له ما يساعده على تلبية هذه المسؤوليات وتحسين حياته بأسرع وقت ممكن”.
وأكد مدبولي أن جميع الجهود الحكومية يجب أن تكون موجهة نحو المواطن بشكل مباشر، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه.
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