مال وأعمال

رئيس الوزراء: الواردات المصرية في 10 سنوات صعدت 16% مقابل…

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  • رئيس الوزراء: الواردات المصرية في 10 سنوات صعدت 16% مقابل… 1/10
  • رئيس الوزراء: الواردات المصرية في 10 سنوات صعدت 16% مقابل… 2/10
  • رئيس الوزراء: الواردات المصرية في 10 سنوات صعدت 16% مقابل… 3/10
  • رئيس الوزراء: الواردات المصرية في 10 سنوات صعدت 16% مقابل… 4/10
  • رئيس الوزراء: الواردات المصرية في 10 سنوات صعدت 16% مقابل… 5/10
  • رئيس الوزراء: الواردات المصرية في 10 سنوات صعدت 16% مقابل… 6/10
  • رئيس الوزراء: الواردات المصرية في 10 سنوات صعدت 16% مقابل… 7/10
  • رئيس الوزراء: الواردات المصرية في 10 سنوات صعدت 16% مقابل… 8/10
  • رئيس الوزراء: الواردات المصرية في 10 سنوات صعدت 16% مقابل… 9/10
  • رئيس الوزراء: الواردات المصرية في 10 سنوات صعدت 16% مقابل… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الواردات المصرية في 10 سنوات صعدت 16% مقابل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 05:08 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في مجال الصادرات خلال العشر سنوات الماضية، حيث سجلت صادرات السلع غير البترولية نموًا بنسبة 119%، مقارنة بنمو الواردات الذي سجل 16% فقط.

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وأوضح مدبولي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، أن البيانات المستخلصة من الجهات الحكومية المعنية تظهر أن الواردات المصرية في عام 2015 كانت تقدر بحوالي 67 مليار دولار، بينما ارتفعت في العام الحالي إلى 78.5 مليار دولار بنسبة زيادة تصل إلى 16%.

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وفي المقابل، ارتفعت صادرات مصر غير البترولية من 18.6 مليار دولار في عام 2015 إلى 40.8 مليار دولار في العام الماضي، ما يعكس نموًا كبيرًا في القطاع التصديري.

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وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن العجز التجاري في عام 2015 كان يبلغ 48 مليار دولار، بينما انخفض هذا الرقم ليصل إلى 37 مليار دولار في العام الماضي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في ميزان التجارة الخارجية.

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وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز القدرة التصديرية في مختلف القطاعات، بهدف تحقيق مزيد من النجاح في الأسواق العالمية ودعم الاقتصاد المصري.

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وأضاف أنه تم تشكيل عدد من اللجان الاستشارية المتخصصة لدعم هذا التوجه، حيث تشمل اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي 11 خبيرًا متخصصًا في مجالات التصدير، وهي واحدة من أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء والخبرات الأكاديمية والعلمية المتنوعة.

وأوضح مدبولي أن هذه اللجان ستعمل على وضع استراتيجيات فعالة لزيادة معدلات النمو الصادرات، مع التركيز على كيفية تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات وتخفيض العجز التجاري.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على استغلال هذه اللجان لتنفيذ حلول مبتكرة وغير تقليدية، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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