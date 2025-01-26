نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. أسعار الشحن تتجه للتراجع مع عودة الهدوء للبحر الأحمر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 08:08 مساءً - محمد أحمد وفاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ يشهد قطاع الملاحة والشحن البحري في منطقة البحر الأحمر تطورات لافتة على خلفية التهدئة النسبية للأوضاع الأمنية، ما يفتح الباب أمام احتمالات استعادة النشاط الملاحي تدريجيًا في ظل توقف العمليات العسكرية الأخيرة في غزة وسير المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية.

خبراء القطاع أجمعوا على أن هذه التهدئة تمثل خطوة أولى نحو إعادة تنظيم حركة التجارة العالمية، لا سيما مع عودة الخطوط الملاحية الدولية للنظر في إعادة تشغيل مساراتها عبر المنطقة.

ورغم التفاؤل الحذر، يظل التنبؤ بحركة أسعار الشحن أمرًا معقدًا في المرحلة الحالية، حيث تواصل التقلبات الجيوسياسية والأمنية إلقاء ظلالها على الأسواق.

وأوضح الخبراء أن استقرار الأسعار يعتمد بشكل أساسي على مدى استمرار الهدوء في البحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب استعادة الثقة الكاملة لدى الشركات الملاحية الدولية. وتشير التوقعات الأولية إلى إمكانية حدوث انخفاض في التكاليف إذا ما استقرت الأوضاع وعادت الخطوط الملاحية إلى العمل بانتظام.

على صعيد آخر، من المتوقع أن يشهد الطلب على خدمات الشحن زيادة ملحوظة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بدخول استثمارات دولية جديدة إلى السوق المصرية، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات. ومع ذلك، يرى الخبراء أن تقدير نسبة هذه الزيادة لا يزال رهنًا باستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، مع ترقب لنتائج المفاوضات القائمة بشأن تسوية النزاعات في المنطقة.

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وفي سياق الحديث عن التجارة الدولية، تبرز قناة السويس كمحور رئيسي لاستعادة حركة الملاحة إلى سابق عهدها، حيث أكد الخبراء أن استئناف النشاط الكامل عبر القناة يعتمد على تحقيق أمان شامل لطواقم السفن وخطوط الشحن.

ومع جاهزية القناة لاستقبال الخطوط الملاحية الكبرى، يُتوقع أن تستعيد مكانتها كممر حيوي للتجارة العالمية بمجرد عودة الاستقرار الأمني بشكل مستدام.

وفيما يتعلق بالاتجاهات المستقبلية، أشار المتخصصون إلى أن استمرار الهدوء في البحر الأحمر سيعزز عودة الشركات العالمية لاستخدام قناة السويس كممر رئيسي، مما يُسهم في تحفيز حركة التجارة الدولية وزيادة إيرادات القناة على المدى المتوسط.

وأكدوا أن تقديم حوافز تنافسية للشركات الملاحية سيلعب دورًا محوريًا في استعادة الثقة وتعزيز تنافسية القناة أمام المسارات البديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح.

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