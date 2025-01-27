مدبولي: افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير موقع التجلي…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يناير 2025 10:11 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً مساء اليوم الأحد؛ لاستعراض التجهيزات الجارية لاحتفاليتي افتتاح المتحف المصري الكبير، ومشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم، بحضور كل من طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من مسئولي الشركة.

وفي بداية الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف استعراض تجهيزات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والتجهيزات لاحتفالية افتتاح مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وأكد مدبولي أن هاتين الفعاليتين المهمتين فرصة عظيمة للترويج لكل المشروعات التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وما حدث من نقلة نوعية في البنية الأساسية، وغيرها، كما أنهما فرصة لجذب أكبر عدد من السياح الوافدين.

وشهد الاجتماع شرحاً تفصيلياً من طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للخطوات التي تقوم بها الشركة حالياً للتجهيز للاحتفاليتين العالميتين، والرسائل المُستهدف تحقيقها من خلالهما، فضلاً عن استعراض الأحداث والفعاليات المقترح تنفيذها خلالهما.