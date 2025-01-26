نعرض لكم الان تفاصيل خبر نجلاء إدوارد: إيرادات قناة السويس مرشحة للتعافي قريبا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 07:11 مساءً - محمد أحمد وفاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكدت نجلاء إدوارد، رئيس مجلس إدارة شركة “إدواردو” للخدمات البحرية، أن آفاق عودة حركة الملاحة البحرية عبر قناة السويس تبدو مبشرة، مع انحسار التوترات السياسية في منطقة البحر الأحمر واستقرار الأوضاع بعد انتهاء الحرب في غزة.

وقالت إن الدولة المصرية تبذل جهودًا استثنائية لإعادة قناة السويس إلى موقعها الريادي كواحدة من أهم الممرات الملاحية العالمية.

وأوضحت إدوارد أن الحركة الملاحية تأثرت بشكل كبير بسبب النزاعات في المنطقة، خاصة التوترات مع الحوثيين، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارة عبر القناة. وقالت: “كانت الأزمة في البحر الأحمر تمثل عائقًا كبيرًا، إلا أننا نشهد الآن تحسنًا تدريجيًّا، حيث بدأ الاستقرار يعيد الأمل في عودة الملاحة إلى معدلاتها الطبيعية. لدينا تفاؤل كبير بأن منتصف العام الجاري سيشهد نتائج إيجابية إذا استمرت الأوضاع في الاستقرار”.

وأشارت في تصريحات لجريدة “دوت الخليج” إلى أن عودة الحركة الملاحية لا تحدث بين ليلة وضحاها، بل تتم بشكل تدريجي نظرًا لطبيعة العقود التي تُبرم مع شركات الشحن، حيث أن العديد منها يعتمد على عقود سنوية وأخرى نصف سنوية.

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وأضافت: “إذا استمر الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، فمن المتوقع أن تعود العقود نصف السنوية أولاً كاختبار لاستدامة الأوضاع، على أن تتبعها العقود السنوية. وبالتالي، نحن متفائلون بأن منتصف العام سيحمل مؤشرات مبشّرة لعودة النشاط إلى سابق عهده”.

وتطرقت إدوارد إلى تأثير إجازة السنة الصينية الجديدة على حركة التجارة العالمية، مشيرة إلى أنها تتسبب عادةً في ركود ملحوظ لمدة شهر كامل، يمتد من منتصف يناير إلى منتصف فبراير.

وقالت: “خلال هذه الفترة، تنخفض حركة التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 50%، مما يعني أن نصف حركة الشحن والتفريغ تتوقف تمامًا. هذا الركود يترك أثرًا واضحًا، خاصة أن الصين تُعد شريكًا رئيسيًّا لمعظم الشركات والمصانع في مصر، حيث تعتمد هذه الشركات بشكل كبير على الاستيراد من السوق الصينية”.

وأشادت رئيس مجلس إدارة شركة “إدوارد” للخدمات البحرية، بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس لتقديم خدمات جديدة وجاذبة للسفن العابرة، حيث تم تجهيز الأرصفة والأحواض شرق القناة لاستقبال السفن التي تحتاج إلى إصلاحات دورية.

وأوضحت: “على الرغم من انخفاض حجم السفن التي تأتي لإجراء إصلاحات، إلا أن التحديثات التي تمت في البنية التحتية تجعل من القناة مركزًا متميزًا لتقديم هذه الخدمات، مما يساهم في جذب شركات الشحن العالمية مثل ميرسك وDHL”.

مع استقرار الأوضاع مصر قادرة على جذب شركات الشحن العالمية بفضل خبرتها وكفاءتها

أما عن الإيرادات، فقد كشفت إدوارد أن قناة السويس تعرضت لانخفاض كبير في الإيرادات وصل إلى أكثر من 60% نتيجة الأزمات الأخيرة. ورغم ذلك، أبدت تفاؤلها بقدرة القناة على تعويض هذه الخسائر خلال العام الجاري.

وقالت: “إذا استمر الاستقرار الحالي، فإن الإيرادات ستعود تدريجيًّا إلى مستويات ما قبل الأزمة. نحن على ثقة بأن هذه الأزمات عابرة، وستتمكن القناة من تحقيق نتائج مبشرة خلال الأشهر المقبلة”.

وأكدت إدوارد أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، موضحة: “لدينا صوامع ومستودعات في جميع أنحاء البلاد قادرة على استيعاب كميات ضخمة من الشحنات. مصر لديها خبرة عميقة وكفاءة عالية في إدارة سلاسل الإمداد، ونحن مستعدون لأي طلب مهما كان حجمه”.

وفيما يتعلق بتكاليف الشحن، لفتت إلى أن أسعار الشحن العالمية شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الماضي، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والحروب التي أدت إلى اضطرابات كبيرة في حركة التجارة الدولية. كما الحال عندما تصاعدت تكاليف الشحن بشكل استثنائي خلال فترة جائحة كورونا، حيث لعب تفشي الفيروس في الصين دورًا محوريًا في تعطيل المصانع وإيقاف الإنتاج، مما أضعف سلاسل الإمداد العالمية وأدى إلى نقص حاد في البضائع المتداولة،

ارتفاع تكاليف الشحن يُثقل كاهل المستهلكين .. وآمال بخفضها

وأضافت: “ارتفاع تكاليف الشحن يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات النهائية على المستهلكين. ولذلك، نأمل أن يؤدي الاستقرار الحالي إلى خفض تكاليف الشحن تدريجيًّا، مما ينعكس إيجابيًّا على الأسواق العالمية والمحلية”.

وتوقعت إدوارد أن يشهد العالم فترة من الاستقرار السياسي والاقتصادي تحت قيادة ترامب، واصفة إياه بأنه “رجل اقتصادي يسعى لتحقيق النمو بدلاً من إشعال الحروب”.

وتابعت: “الاستقرار العالمي هو مفتاح التعافي الاقتصادي، ونحن على ثقة بأن التعاون الدولي يمكن أن يساهم في عودة النشاط الملاحي والتجاري إلى مستويات غير مسبوقة”.