نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية وإيطاليا توقعان اتفاقية إنشاء مجلس شراكة استراتيجية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يناير 2025 10:11 صباحاً - سي إن بي سي_ وقع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بحيب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتعتبر السعودية الشريك التجاري الثاني لإيطاليا بين دول منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري في 2023 نحو 10.8 مليار دولار، وفق بيانات مركز التجارة الدولية.

وتعتبر إيطاليا من بين أكبر 20 دولة تستثمر في السعودية، وحصلت أكثر من 150 شركة إيطالية على رخصة استثمار أجنبي في المملكة، كما شهد منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي في عام 2023 توقيع 21 اتفاقية.

وبلغت صادرات السعودية إلى إيطاليا في 2023 نحو 4.9 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السعودية لإيطاليا غير النفطية 737 مليون دولار في 2023.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ويتوقع أن يتم خلال زيارة ميلوني الى المملكة انعقاد طاولة مستديرة في العلا تجمع ممثلي المؤسسات والشركات الكبرى الإيطالية والسعودية، كما سيتم خلال الزيارة “توقيع اتفاقات أخرى” بين البلدين.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن الأمير محمد بن سلمان، ناقش مع ميلوني “الجهود المبذولة تجاه المستجدات الإقليمية والدولية “، و”أوجه العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات”.

كما بحث ولي العهد السعودي وميلوني “المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها”.

ومن المقرر أيضا إبرام اتفاقات في مجالات الدفاع، والنقل المستدام، والتعاون في قطاع الطاقة، والرياضة، وحماية التراث الثقافي والأثري.