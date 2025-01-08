نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. وزير المالية يوضح آلية تسوية متأخرات برنامج رد أعباء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 08:11 مساءً - دوت الخليج_ قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المتأخرات المستحقة للمصدرين تقدر بنحو 60 مليار جنيه، وهو رقم تقديري قد يرتفع عن هذا المستوى، سيتم سداد نصفها نقدًا، عبر ورقة تمثل أداة مالية يمكن توريقها إذا احتاج سيولة سريعة، وسيتم تسويتها على أقساط على 4 سنوات بواقع دفعتين سنويًا، واحدة كل نصف عام، وفي توقيتات مناسبة لاحتياجات المصدرين للسيولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي قبل قليل بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية أن 40% من إجمالي المبالغ المتأخرة سيتم تسويتها عبر الخصم من مستحقات الحكومة لدى الشركات المصدرة الضريبية والجمركية، وفي حالة عدم وجود رصيد مستحق على الشركة المصدرة لصالح الحكومة، سيتم خصمها من الالتزامات والأعباء المستقبلية.

أضاف أن نسبة 10% المتبقية سيتم تسويتها خصمًا من فواتير الكهرباء والغاز بنفس أسلوب التعامل مع المستحقات الضريبية والجمركية.

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